O Flamengo avançou nas tratativas para prorrogar o contrato do zagueiro Léo Pereira até dezembro de 2029. Assim como o defensor, o atacante Pedro também está na mira da diretoria para renovar com o clube. A informação é da ESPN.

Como está a situação de Léo Pereira no elenco

No clube desde janeiro de 2020, Léo Pereira tem vínculo vigente com a equipe até o fim de 2027. Em janela recente, a diretoria recusou uma proposta do Besiktas, da Turquia, na casa dos 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões) para manter o titular absoluto no grupo.

O zagueiro soma 325 partidas disputadas e 20 gols pelo clube, além de registrar convocações pela seleção brasileira, inclusive para a Copa do Mundo de 2026.

Quando começam as conversas com Pedro

Além da zaga, o planejamento da diretoria contempla o atacante Pedro, cujo contrato atual também expira em dezembro de 2027. De acordo com a apuração, a intenção da cúpula do futebol é abrir o diálogo com o camisa 9 nas próximas semanas, garantindo a permanência das principais peças ofensivas e a continuidade do elenco nas próximas temporadas.