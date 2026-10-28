Eliminado da Libertadores, o Flamengo concentra todas as suas forças na disputa do Campeonato Brasileiro. A seis rodadas do encerramento da competição, e com um ponto de vantagem para o segundo colocado, a comissão técnica precisará monitorar os cartões amarelos para não sofrer baixas pesadas na reta decisiva.

Atualmente, o clube carioca conta com nove atletas pendurados com dois cartões amarelos: Pedro, Arrascaeta, Léo Pereira, Vitão, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Alex Sandro, Gonzalo Plata e Erick Pulgar. Além desse grupo sob risco imediato de suspensão, outros sete jogadores têm uma advertência.

Para a partida contra o Vasco nesta quinta-feira, 29, o meia-atacante Jorge Carrascal é desfalque certo. Ele cumpre suspensão automática após receber o terceiro amarelo na vitória diante do Atlético-MG.

Sequência de confrontos antes do duelo direto

O controle disciplinar ganha peso diante do calendário até o embate contra o Palmeiras, marcado para o fim de semana de 22 de novembro. Após o Vasco, o Rubro-Negro recebe Grêmio e Athletico-PR antes do confronto direto decisivo.