O lateral Wesley, revelado pelo Flamengo, pode enfrentar concorrência ampliada na Roma diante do interesse da equipe em Alejandro Balde, lateral-esquerdo do Barcelona.

Interesse italiano e situação de mercado

A diretoria da Roma analisa oportunidades pontuais para a janela de transferências de janeiro. O atleta espanhol perdeu minutagem e protagonismo no clube catalão ao longo da temporada, tornando viável uma mudança de ares no mercado de inverno europeu.

Apesar da sondagem, o cenário ainda se encontra em fase de monitoramento, sem o envio de propostas formais ou reuniões para concretização da transferência.

Adaptação tática e disputa por espaço

Sob a orientação de Gian Piero Gasperini, o time da capital adotou o sistema com três defensores, exigindo alas ofensivos. Wesley passou a atuar frequentemente improvisado na ala esquerda, já que a ala direita conta com a presença do argentino Nahuel Molina.

A eventual chegada de Balde introduziria um especialista para o flanco canhoto, o que diminuiria diretamente a minutagem de Wesley na equipe principal.

Cenário financeiro do Barcelona

A diretoria do Barcelona vê uma eventual negociação de Balde como uma alternativa para obter alívio econômico. O clube busca reforçar seu miolo de zaga e precisa abrir margem financeira dentro das normas de controle de Fair Play Financeiro para formalizar novas inscrições.