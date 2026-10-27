O presidente da LaLiga, Javier Tebas, se reuniu nesta terça-feira, 27, com o embaixador da China na Espanha, Yao Jing, com o propósito de conter a crise comercial deflagrada por recentes declarações de Kylian Mbappé. A informação foi confirmada pelo próprio dirigente.

A polêmica teve início com o resgate de um vídeo gravado para o programa francês The Bridge, no qual o atacante do Real Madrid comentou que sua montagem favorita na internet colocava o seu próprio rosto sobre a imagem de um “ditador chinês”, em referência a Mao Zedong. A menção gerou forte repúdio público no país asiático.

A reação do mercado chinês foi imediata. Grandes empresas locais, como a produtora de bebidas Dongpeng e as indústrias de laticínios Mengniu e Milkground, cancelaram contratos de patrocínio com o jogador. Paralelamente, redes de televisão e plataformas esportivas estatais suspenderam a veiculação de partidas da competição espanhola que envolviam o atleta, ampliando os riscos financeiros para a liga.

Diante da ameaça às receitas de direitos televisivos e de parcerias internacionais da LaLiga no continente asiático, Tebas procurou a representação diplomática chinesa em Madri. Em pronunciamento nas redes sociais após o encontro com Yao Jing, o mandatário ressaltou que a entidade trabalha diretamente com parceiros no país para superar os danos de imagem.

O dirigente espanhol declarou que a China permanece como um parceiro estratégico fundamental do campeonato e defendeu que um episódio de caráter individual não deve prejudicar os laços de cooperação construídos ao longo dos anos.