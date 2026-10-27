O atacante francês Kylian Mbappé pediu desculpas nesta terça-feira, 27, após a repercussão negativa de comentários envolvendo o líder chinês Mao Tsé-Tung. O caso ganhou visibilidade após a circulação de um vídeo em que o jogador do Real Madrid comentava montagens e memes sobre o “Mbappé Ditador”.

O atacante do Real Madrid foi questionado sobre qual é seu meme favorito e respondeu que o preferido são as comparações com Mao Tsé-Tung. “Estou sempre usando com os meus amigos”, admitiu, brincando.

A brincadeira caiu mal na China. A polêmica provocou reflexos contratuais imediatos para o atacante, resultando no encerramento de parcerias comerciais com empresas chinesas como Dongpeng e Mengniu. As marcas locais adotaram políticas rigorosas quanto a manifestações que afetem sensibilidades nacionais, cancelando os acordos institucionais vigentes com o atleta.

Diante da repercussão negativa gerada no país asiático, o capitão da seleção francesa veio a público se manifestar de forma direta.

“Durante uma entrevista recente, reagi a uma imagem minha. O meu comentário foi imprudente e compreendo agora que magoou muitas pessoas na China e nas comunidades chinesas em todo o mundo”, afirmou.

“Peço desculpa a todos aqueles que as minhas palavras tenham ofendido. Não era de forma alguma essa a minha intenção. Tenho um profundo respeito pelo povo chinês e pela sua história, e lamento sinceramente”, concluiu.