O ex-meio-campista Toni Kroos voltou a movimentar o debate esportivo ao eleger os cinco melhores jogadores de sua posição na história do futebol. A seleção foi compartilhada pelo ex-atleta alemão durante a gravação de seu podcast semanal, apresentado em parceria com seu irmão, Felix Kroos.

A conversa entre os irmãos Kroos analisou a evolução tática do setor central e os atletas que marcaram época na função de meio-centro. A eleição pessoal do ex-jogador do Real Madrid rapidamente repercutiu entre torcedores e analistas esportivos internacionais.

No programa, Kroos ressaltou aspectos como consistência em alto nível, inteligência espacial e controle de jogo para fundamentar os critérios que balizam os maiores nomes da função no esporte.

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Top 5 meio-campistas de Kroos