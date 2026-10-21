A disputa pelos prêmios individuais da temporada coloca em evidência diferentes visões sobre critérios de votação no futebol europeu. Em entrevista, o goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, avaliou os méritos de Kylian Mbappé e Lamine Yamal na corrida pela Bola de Ouro.

Ao analisar a disputa, o arqueiro belga expressou sua preferência pelo companheiro de clube, mas ponderou sobre a subjetividade da eleição. “Acho que o Kylian merece, mas as pessoas votam de acordo com a própria lógica”, declarou o jogador.

Desempenho individual ou conquistas coletivas?

Courtois apontou que a ausência de títulos de grande expressão coletiva pode pesar contra o atacante francês, embora considere que o nível técnico apresentado por Mbappé tenha sido o mais alto do período.

“Escolhemos alguém que ganhou títulos ou alguém que esteve acima dos demais durante toda a temporada, mesmo que não tenha conquistado nenhum título? Estou pensando especialmente no Kylian. Acredito que individualmente ninguém foi melhor que o Kylian, mas infelizmente, não ganhamos nada coletivamente”, afirmou Courtois.

A avaliação sobre a temporada de Yamal

Ao abordar a situação da revelação do Barcelona e da seleção espanhola, Courtois ressaltou o peso das conquistas obtidas pelo jovem atleta ao longo do ano esportivo.

“Para mim, Lamine Yamal teve uma Copa do Mundo um pouco pior, mas ele ganhou a Copa, o título da liga com o Barcelona e teve um bom ano no geral”, comentou o goleiro.

O debate sobre os critérios da premiação

O jogador também relembrou episódios recentes da premiação para ilustrar a oscilação de critérios entre títulos e brilho individual. Na edição de 2024, Courtois aguardava a consagração de colegas como Vinícius Junior ou Dani Carvajal, vencida pelo volante Rodri.

Na avaliação do belga, conquistas de seleções nem sempre refletem o momento mais brilhante do atleta em termos individuais. Ele pontuou que o volante espanhol teria tido justificativa mais sólida no ano anterior, quando foi campeão da Liga dos Campeões pelo Manchester City.