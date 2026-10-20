O defensor Lucas Hernández foi a principal novidade na escalação do Paris Saint-Germain no confronto diante do Barcelona pela Liga dos Campeões, substituindo o lesionado Nuno Mendes na lateral esquerda. Escalado com a missão de conter o jovem atacante Lamine Yamal, o jogador francês teve um desempenho consistente no Parque dos Príncipes e ainda marcou um gol decisivo aos 27 minutos da etapa final.

“Não foi uma partida fácil, mas merecemos a vitória. Antes de cada jogo, o treinador faz sua palestra motivacional e me disse que eu seria titular”, disse o defensor, em entrevista ao Canal+. “Eu sempre tento dar o meu máximo no campo. Há noites melhores do que outras, mas há essa vontade de dar tudo no campo. Eu nunca perdi isso. Hoje, valeu a pena”.

Ele também comemorou ter marcado um raro gol, apenas o seu terceiro em 114 partidas pelo PSG, mas fez questão de colocar os pés no chão. “Não estou acostumado a fazer muitos gols, mas ainda é apenas uma partida da fase da liga. Mostramos que somos um time muito bom. Temos que manter o ritmo”, disse.

Como Luis Enrique avaliou a atuação do atleta?

O rendimento seguro na marcação e o gol marcado renderam elogios do treinador Luis Enrique e justificaram a sua escolha por Hernández à frente de Lucas Digne e do versátil Warren Zaïre-Emery, que pareciam à frente para substituir Mendes.

“Ele é um jogador experiente, sempre preparado e ambicioso. Sabíamos antes da partida que ele faria um bom trabalho. Ele é agressivo e não comete erros bobos. Jogou uma partida incrível contra um dos melhores jogadores do mundo”, elogiou, também ao Canal+.