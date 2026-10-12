O técnico do Barcelona, Hansi Flick, elogiou o meio-campista russo Aleksey Batrakov, do Galatasaray, antes do duelo entre as equipes pela Champions League. O atleta de 21 anos declarou abertamente que um de seus principais objetivos na carreira é defender o clube catalão no futuro.

Como o treinador avaliou a jovem promessa russa?

Durante a entrevista coletiva que antecede o confronto em Istambul, Flick foi questionado sobre o interesse público de Batrakov. O comandante alemão evitou alimentar especulações sobre o mercado de transferências, mas demonstrou admiração pelo futebol apresentado pelo atleta: “Vi muitos jogos e, depois do último, tenho que dizer que é um grande jogador”, afirmou o técnico.

Ao comentar a possibilidade de Batrakov vestir a camisa azul-grená no futuro, Flick contemporizou sobre as ambições da promessa. “Se você é jovem e tem talento, por que não sonhar? Temos que tentar tudo”, pontuou o treinador.

O que esperar do confronto entre Galatasaray e Barcelona?

O duelo desta terça-feira, 13, marca um teste de intensidade em Istambul pela fase de grupos da competição continental. Diante da pressão da torcida turca, o Barcelona buscará manter o controle da posse e ditar o ritmo fora de casa, enquanto o time mandante aposta na dinâmica de seu meio de campo para surpreender os espanhóis.