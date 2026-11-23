O zagueiro uruguaio Ronald Araújo pode não permanecer em definitivo no Liverpool ao fim da temporada europeia. Apesar das boas atuações do defensor emprestado pelo Barcelona, os custos da operação e a política de mercado da diretoria inglesa representam entraves relevantes para a sequência do atleta em Anfield. A informação é do setorista David Lynch.

Durante análise sobre o planejamento da equipe inglesa, uma transferência antecipada no mercado de inverno europeu foi totalmente afastada pelo setorista.

“Não será em janeiro. Não há absolutamente nenhuma razão para o Barcelona fechar o negócio em janeiro, nem para o Liverpool tentar fechá-lo em janeiro”, afirmou Lynch durante o podcast Media Matters do Anfield Index.

Altos valores e idade pesam contra negócio

O principal entrave para a aquisição definitiva está na pedida inicial do clube catalão. Conforme a apuração de Lynch, qualquer aproximação real do time inglês exigiria uma postura diferente do rival espanhol.

“Esse valor é alto demais para o Liverpool estar interessado. Você está falando de algo que teria que ser, imagino eu, até mesmo a metade disso para dar um sinal mínimo de interesse do Liverpool”, explicou Lynch.

Além dos montantes envolvidos em direitos econômicos e salários, a idade do zagueiro uruguaio colide com os parâmetros habituais de investimento da diretoria britânica.

“Quantas vezes eles pagariam uma bolada para contratar um jogador de 28 anos? Você simplesmente não vê isso acontecer, e é muito dinheiro independentemente de como você olhe”, completou.