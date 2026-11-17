O Liverpool planeja abrir conversas com o Barcelona para tentar diminuir o valor estipulado na opção de compra do zagueiro uruguaio Ronald Araújo. Cedido por empréstimo ao time inglês até junho de 2027, o defensor tem opção de aquisição definitiva fixada em 55 milhões de euros (cerca de R$ 350 milhões). A informação é do jornal espanhol Sport.

De acordo com a apuração, a diretoria dos Reds avalia de forma positiva o rendimento do atleta, mas considera a quantia previamente acordada elevada para o planejamento financeiro do clube. Em razão disso, a cúpula inglesa optou por não acionar o gatilho contratual de maneira antecipada, preferindo esperar o término da temporada para buscar um desconto.

A estratégia do clube inglês se apoia na postura do próprio defensor e no cenário interno da equipe catalã. Com espaço restrito sob a gestão de Hansi Flick no Barcelona, Araújo aprova a permanência no futebol inglês. O Liverpool aposta que essa preferência e a proximidade do encerramento do contrato incentivem o clube espanhol a flexibilizar a pedida original para sacramentar a venda em definitivo.

Até o momento, Araújo soma dois gols e uma assistência em 15 jogos pelo Liverpool. Sob o comando de Iraola, o uruguaio de 27 anos atuou tanto como zagueiro quanto na lateral-direita.