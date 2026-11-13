Durante participação em um evento no Club de Golf Barcelona, o ex-treinador da Holanda e do Barcelona, Ronald Koeman, saiu em defesa de Frenkie de Jong diante das críticas recentes no futebol espanhol. O técnico ressaltou a postura firme do compatriota frente às cobranças no Barcelona.

“Ele sabe da pressão que existe no Barça. Não vejo problemas. Não vejo nenhum problema. Ele sempre disse que queria jogar no Barça e é isso que ele está fazendo”, afirmou Koeman.

Além da maturidade psicológica, o comandante abordou a polivalência do meio-campista holandês, escalado na linha defensiva em compromissos recentes sob a batuta de Hansi Flick. Koeman recordou que essa adaptação tática já ocorria em passagens anteriores pelo clube.

“Ele pode jogar como lateral e também como zagueiro; ele fez isso comigo. Ele pode jogar em diferentes posições. Ele é um grande jogador. Teve lesões nos últimos dois anos e é sempre difícil voltar. Aconteceu com ele na Eurocopa e também na Copa do Mundo”, completou Koeman

Quais são as projeções para a sequência da temporada europeia?

Ao analisar o momento esportivo da equipe blaugrana, Koeman indicou o clube catalão como forte postulante às conquistas locais em LaLiga, mantendo postura mais comedida sobre a complexidade dos mata-matas da Champions League.

“Eles são um dos favoritos [para vencer a Champions], mas há outras equipes fortes também, e quando chegam as fases eliminatórias, sempre há momentos difíceis”, analisou.