Aposentado dos gramados após defender clubes como Barcelona, Chelsea e Lazio, o atacante Pedro Rodríguez relembrou os momentos mais desafiadores de sua trajetória no futebol. Em entrevista ao programa Radioestadio Noche, da rádio Onda Cero, o ex-jogador espanhol detalhou o isolamento na juventude e a pressão que antecedeu a consolidação de sua carreira.

Natural das Ilhas Canárias, Pedro enfrentou barreiras psicológicas severas ao chegar a La Masía, centro de formação das categorias de base do Barcelona. A distância da família, o choque cultural e a barreira linguística na Catalunha causaram crises frequentes nos primeiros meses.

“Foi muito difícil, bem mais do que talvez as pessoas imaginem quando olham de fora. Você sai de uma ilha pequena e de um clube pequeno e chega ao melhor clube do mundo, em uma grande cidade como Barcelona”, afirmou o ex-atacante.

Segundo o ex-atacante, o desespero o levou a pedir ajuda aos familiares em diversas ocasiões para deixar o alojamento. Na ocasião, o apoio direto de colegas que viveram processo semelhante, como Andrés Iniesta e Víctor Valdés, foi fundamental para que ele permanecesse e concluísse sua formação.

“Além disso, minha família e meus amigos não estavam por perto. Eu chorava muito, e meu pai estava sempre me apoiando, tentando me dar ânimo e me incentivar. No fim das contas, ele tinha razão. Eu não sabia que aquela era minha única oportunidade de chegar a um grande clube como o Barça”, completou.

Como foi o encerramento da carreira na Lazio?

Pedro revelou propostas financeiras de ligas dos Estados Unidos, Japão, Catar e Emirados Árabes Unidos. No entanto, preferiu encerrar o ciclo profissional em alto nível no futebol europeu com a camisa da Lazio.

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O ex-atleta encerrou uma das trajetórias mais vitoriosas do futebol internacional, acumulando três títulos da Liga dos Campeões da UEFA, cinco conquistas da La Liga, uma taça da Premier League, além da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012 com a seleção espanhola.