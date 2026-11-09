José Mourinho estabeleceu uma nova marca no futebol ao atingir 77% de aproveitamento de vitórias na história do Campeonato Espanhol. O índice considera treinadores com ao menos 100 partidas disputadas na elite nacional.

A marca foi consolidada após a vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Valencia, no Estádio Mestalla. Com esse resultado, o técnico português chegou a 97 vitórias em 126 jogos no torneio. Mourinho ultrapassou Pep Guardiola, que liderava a estatística com 76,3% de aproveitamento, com 116 vitórias em 152 confrontos.

O atual comandante do Barcelona, Hansi Flick, sustenta um índice superior de 79,3% de vitórias na competição espanhola. No entanto, o treinador alemão ainda não figura oficialmente no ranking principal por não ter atingido a cláusula de corte mínima de 100 partidas no campeonato.

Questionado sobre o recorde atingido, Mourinho manteve postura cautelosa. O técnico destacou que dados estatísticos servem apenas para reforçar o foco no compromisso seguinte e pontuou que o futebol se sustenta no presente, e não em feitos do passado.

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Treinadores com o melhor aproveitamento na Espanha