O técnico do Valencia, Javier Aguirre, comentou as repercussões da derrota para o Real Madrid e minimizou as recentes declarações de José Mourinho. Em entrevista coletiva concedida antes da estreia na Copa do Rei contra o Tavernes, o treinador mexicano assegurou que o elenco não se sentiu atingido pelas palavras do adversário.

Após o duelo disputado por LaLiga, o técnico português afirmou que estava tranquilo porque os jogadores de sua equipe eram superiores aos do Valencia. Ao ser questionado sobre o impacto da declaração no vestiário, Aguirre afirmou que a mensagem foi interpretada estritamente no âmbito esportivo.

“Ele não disse que eram muito melhores. Disse para eu ficar tranquilo, que os jogadores dele eram melhores. Eu o ouvi, ele é meu amigo e o parabenizei. Acredito que aqui há bons jogadores, caso contrário, eu não estaria aqui. Eu tenho jogadores muito bons, é isso que eu penso”, iniciou Aguirre.

“Imagino que [os jogadores do Valencia] tenham interpretado como um comentário sobre futebol, não algo pessoal. Se alguém tivesse vindo falar comigo, eu teria feito uma discussão em grupo para ver como seria a reação. Alguns deles talvez nem tivessem percebido. Mas não acho que essas palavras os afetaram em nada. Nem um pouco. Eles sabem o que eu penso deles”, completou.

Qual o posicionamento de Aguirre sobre a arbitragem contra o Real Madrid?

Além de abordar os comentários de Mourinho, o comandante reiterou sua análise sobre o confronto anterior na liga nacional. Aguirre manteve a avaliação de que não ocorreu falta de Pablo Maffeo em Kylian Mbappé no lance que antecedeu a abertura do placar pelo clube merengue.

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“Eu não acho que foi falta. É o que eu acho. Foi o que eu vi da minha perspectiva. Eu não acho que foi falta. E se foi falta, por que não lhe deram cartão vermelho? Eles estavam me olhando como se… O quarto árbitro me disse que ele não tinha o controle da bola, e eu acho que ele está certo, não tinha”, analisou Aguirre.

“Isso me mostrou que não era para cartão vermelho. Faz parte do jogo. Eu nunca vou justificar uma derrota. Eles foram melhores. Nem a sorte nem a arbitragem podem melhorar. Eles foram melhores do que nós e nos venceram”, adicionou.

Com o revés superado, o foco da equipe voltou-se para a disputa da Copa do Rei, com atenção direcionada à condição física dos atletas disponíveis e à preparação para atuar fora de casa.