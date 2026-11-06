O técnico José Mourinho declarou nesta sexta-feira, 6, que não comprometerá o desempenho coletivo do Real Madrid para favorecer individualmente qualquer atleta.
A afirmação ocorreu às vésperas do confronto contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, partida em que o atacante brasileiro Vinicius Júnior estará ausente para cumprir suspensão automática.
Questionado sobre o rendimento tático da equipe sem a presença do camisa 7, o treinador português adotou postura categórica:
“Para mim, o mais importante é a equipe. Nunca vou prejudicar a equipe para beneficiar um jogador”, enfatizou Mourinho, reforçando a prioridade do modelo coletivo na montagem do time merengue.
Apesar da cobrança em relação à oscilação de rendimento do atacante, o comandante fez uma avaliação positiva da atuação recente do brasileiro diante do Olympiacos, em Atenas, pela Liga dos Campeões.
Mourinho detalhou a gestão de elenco aplicada a momentos de baixa performance, ressaltando a necessidade de utilizar estratégias de jogo e de gestão pessoal para recolocar atletas de alto nível em seu auge técnico, além de destacar a importância da coesão do vestiário.
Sem contar com o brasileiro, o Real Madrid entra em campo neste sábado, 7, às 21h (de Brasília), contra o Valencia, no estádio Mestalla, pela 12ª rodada da LaLiga.
A equipe ocupa a terceira posição na tabela de classificação com 27 pontos somados em 11 jogos, atrás do vice-líder Atlético de Madrid, que possui 28, e do líder Barcelona, com 30 pontos.