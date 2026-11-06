O Real Madrid encontrou estabilidade sob o comando de José Mourinho após um começo de temporada instável. Punido com quatro partidas de suspensão em La Liga por conta de uma expulsão diante do Villarreal, Vinicius Júnior desfalcou a equipe merengue em um período em que o time emplacou uma sequência de seis vitórias consecutivas, com 18 gols marcados, incluindo um triunfo por 2 a 1 no clássico contra o Barcelona.

O primeiro fator para o crescimento do time foi a reorganização promovida por Mourinho. O técnico optou por utilizar Fede Valverde na lateral direita, oferecendo maior consistência defensiva para cobrir o setor. No meio-campo, a entrada de Bernardo Silva ao lado de Aurélien Tchouaméni aprimorou a retenção e o ritmo da posse de bola, enquanto Dean Huijsen se consolidou na defesa, qualificando a construção desde o campo defensivo.

Além da compactação defensiva, o setor ofensivo ganhou novas referências individuais. Yan Diomande herdou a vaga na ponta esquerda e se destacou pelo drible e agressividade, somando 31 dribles concluídos e 59 duelos terrestres vencidos no torneio nacional, com quatro gols e três assistências no intervalo de seis partidas. Na armação, Arda Güler assumiu a liderança na criação com 14 chances claras geradas no campeonato.

Retorno de Vinícius Junior e calendário

Mesmo fora dos compromissos nacionais, o atacante brasileiro seguiu em atividade na Champions League contra Roma, RB Leipzig e AEK, embora com atuações mais discretas. Vinícius Junior volta a estar liberado para atuar no campeonato espanhol no dia 21 de novembro, em partida em casa contra o Celta de Vigo, logo após o término da Data Fifa.