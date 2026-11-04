A Confederação Africana de Futebol (CAF) divulgou a relação oficial de indicados aos prêmios individuais da temporada. A premiação envolve os melhores jogadores, treinadores, seleções e times do continente.

Dois jogadores do Real Madrid são destaques das nomeações. Brahim Díaz chega como um dos favoritos ao prêmio de melhor jogador, enquanto Yan Diomande disputa como o melhor jovem do continente.

A entidade máxima do futebol africano também incluiu o comandante Bubista entre os indicados a melhor treinador do ano. O profissional obteve reconhecimento internacional à frente da seleção cabo-verdiana durante a Copa do Mundo 2026.

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Melhor jogador

  • Amad Diallo (Costa do Marfim – Manchester United)

  • Yoane Wissa (República Democrática do Congo – Newcastle United)

  • Antoine Semenyo (Gana – Manchester City)

  • Ismael Saibari (Marrocos – PSV Eindhoven)

  • Achraf Hakimi (Marrocos – PSG)

  • Brahim Díaz (Marrocos – Real Madrid)

  • Ismaïla Sarr (Senegal – Crystal Palace)

  • Pape Gueye (Senegal – Villarreal)

  • Sadio Mané (Senegal – Al-Nassr)

  • Teboho Mokoena (África do Sul – Mamelodi Sundowns)

Goleiro do ano

  • Oussama Benbot (Argélia – USM Alger)

  • Vozinha (Cabo Verde – Colo-Colo)

  • Yahia Fofana (Costa do Marfim – Çaykur Rizespor)

  • Lionel Mpasi (República Democrática do Congo – Le Havre)

  • El Mahdy Soliman (Egito – Zamalek)

  • Mostafa Shobeir (Egito – Al Ahly)

  • Ahmed Reda Tagnaouti (Marrocos – AS FAR)

  • Yassine Bounou (Marrocos – Al Hilal)

  • Édouard Mendy (Senegal – Al Ahli)

  • Ronwen Williams (África do Sul – Mamelodi Sundowns)

Melhor jogador interno

  • Abdennour Belhocini (Argélia – CR Belouizdad)

  • Ahmed Khaldi (Argélia – USM Alger)

  • Mahmoud Hassan Trezeguet (Egito – Al Ahly)

  • Mohamed Shehata (Egito – Zamalek)

  • Mohamed Rabie Hrimat (Marrocos – AS FAR)

  • Mounir Chouiar (Marrocos – RS Berkane)

  • Sofiane El Moudane (Marrocos – Olympic Safi)

  • Khuliso Mudau (África do Sul – Mamelodi Sundowns)

  • Teboho Mokoena (África do Sul – Mamelodi Sundowns)

  • Abdel Raouf (Sudão – Al Hilal)

Melhor treinador

  • Lamine N’Diaye (Senegal – USM Alger)

  • Pedro Leitão Brito “Bubista” (Cabo Verde – Seleção de Cabo Verde)

  • Sébastien Desabre (França – Seleção da República Democrática do Congo)

  • Hossam Hassan (Egito – Seleção do Egito)

  • Moatamed Gamal (Egito – Zamalek)

  • Alexandre Santos (Portugal – AS FAR)

  • Mohamed Ouahbi (Marrocos – Seleção do Marrocos)

  • Walid Regragui (Marrocos – Seleção do Marrocos)

  • Pape Thiaw (Senegal – Seleção do Senegal)

  • Miguel Cardoso (Portugal – Mamelodi Sundowns)

Jovem jogador do ano

  • Ibrahim Maza (Argélia – Bayer Leverkusen)

  • Christian Kofane (Camarões – Bayer Leverkusen)

  • Christ Inao (Costa do Marfim – Fiorentina)

  • Yan Diomande (Costa do Marfim – Real Madrid)

  • Hamza Abdelkarim (Egito – Barcelona)

  • Caleb Yirenkyi (Gana – Coventry City)

  • Ismaël Kamissoko (Mali – Étoiles Mandé)

  • Abdellah Ouazane (Marrocos – Ajax)

  • Ayoub Bouaddi (Marrocos – Manchester City)

  • Ibrahim Mbaye (Senegal – Aston Villa)

Seleção do ano

  • Argélia

  • Cabo Verde

  • Costa do Marfim

  • República Democrática do Congo

  • Egito

  • Gana

  • Marrocos

  • Senegal

  • África do Sul

  • Tunísia

Clube do ano

  • CR Belouizdad

  • USM Alger

  • AS Maniema Union

  • Zamalek SC

  • AS FAR

  • Olympic Club Safi

  • RS Berkane

  • Mamelodi Sundowns

  • Al Hilal SC

  • ES Tunis