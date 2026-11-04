A Confederação Africana de Futebol (CAF) divulgou a relação oficial de indicados aos prêmios individuais da temporada. A premiação envolve os melhores jogadores, treinadores, seleções e times do continente.
Dois jogadores do Real Madrid são destaques das nomeações. Brahim Díaz chega como um dos favoritos ao prêmio de melhor jogador, enquanto Yan Diomande disputa como o melhor jovem do continente.
A entidade máxima do futebol africano também incluiu o comandante Bubista entre os indicados a melhor treinador do ano. O profissional obteve reconhecimento internacional à frente da seleção cabo-verdiana durante a Copa do Mundo 2026.
Melhor jogador
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Amad Diallo (Costa do Marfim – Manchester United)
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Yoane Wissa (República Democrática do Congo – Newcastle United)
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Antoine Semenyo (Gana – Manchester City)
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Ismael Saibari (Marrocos – PSV Eindhoven)
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Achraf Hakimi (Marrocos – PSG)
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Brahim Díaz (Marrocos – Real Madrid)
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Ismaïla Sarr (Senegal – Crystal Palace)
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Pape Gueye (Senegal – Villarreal)
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Sadio Mané (Senegal – Al-Nassr)
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Teboho Mokoena (África do Sul – Mamelodi Sundowns)
Goleiro do ano
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Oussama Benbot (Argélia – USM Alger)
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Vozinha (Cabo Verde – Colo-Colo)
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Yahia Fofana (Costa do Marfim – Çaykur Rizespor)
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Lionel Mpasi (República Democrática do Congo – Le Havre)
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El Mahdy Soliman (Egito – Zamalek)
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Mostafa Shobeir (Egito – Al Ahly)
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Ahmed Reda Tagnaouti (Marrocos – AS FAR)
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Yassine Bounou (Marrocos – Al Hilal)
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Édouard Mendy (Senegal – Al Ahli)
- Ronwen Williams (África do Sul – Mamelodi Sundowns)
Melhor jogador interno
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Abdennour Belhocini (Argélia – CR Belouizdad)
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Ahmed Khaldi (Argélia – USM Alger)
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Mahmoud Hassan Trezeguet (Egito – Al Ahly)
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Mohamed Shehata (Egito – Zamalek)
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Mohamed Rabie Hrimat (Marrocos – AS FAR)
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Mounir Chouiar (Marrocos – RS Berkane)
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Sofiane El Moudane (Marrocos – Olympic Safi)
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Khuliso Mudau (África do Sul – Mamelodi Sundowns)
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Teboho Mokoena (África do Sul – Mamelodi Sundowns)
- Abdel Raouf (Sudão – Al Hilal)
Melhor treinador
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Lamine N’Diaye (Senegal – USM Alger)
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Pedro Leitão Brito “Bubista” (Cabo Verde – Seleção de Cabo Verde)
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Sébastien Desabre (França – Seleção da República Democrática do Congo)
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Hossam Hassan (Egito – Seleção do Egito)
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Moatamed Gamal (Egito – Zamalek)
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Alexandre Santos (Portugal – AS FAR)
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Mohamed Ouahbi (Marrocos – Seleção do Marrocos)
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Walid Regragui (Marrocos – Seleção do Marrocos)
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Pape Thiaw (Senegal – Seleção do Senegal)
- Miguel Cardoso (Portugal – Mamelodi Sundowns)
Jovem jogador do ano
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Ibrahim Maza (Argélia – Bayer Leverkusen)
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Christian Kofane (Camarões – Bayer Leverkusen)
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Christ Inao (Costa do Marfim – Fiorentina)
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Yan Diomande (Costa do Marfim – Real Madrid)
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Hamza Abdelkarim (Egito – Barcelona)
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Caleb Yirenkyi (Gana – Coventry City)
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Ismaël Kamissoko (Mali – Étoiles Mandé)
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Abdellah Ouazane (Marrocos – Ajax)
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Ayoub Bouaddi (Marrocos – Manchester City)
- Ibrahim Mbaye (Senegal – Aston Villa)
Seleção do ano
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Argélia
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Cabo Verde
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Costa do Marfim
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República Democrática do Congo
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Egito
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Gana
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Marrocos
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Senegal
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África do Sul
- Tunísia
Clube do ano
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CR Belouizdad
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USM Alger
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AS Maniema Union
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Zamalek SC
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AS FAR
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Olympic Club Safi
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RS Berkane
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Mamelodi Sundowns
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Al Hilal SC
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ES Tunis