A Confederação Africana de Futebol (CAF) divulgou a relação oficial de indicados aos prêmios individuais da temporada. A premiação envolve os melhores jogadores, treinadores, seleções e times do continente.

Dois jogadores do Real Madrid são destaques das nomeações. Brahim Díaz chega como um dos favoritos ao prêmio de melhor jogador, enquanto Yan Diomande disputa como o melhor jovem do continente.

A entidade máxima do futebol africano também incluiu o comandante Bubista entre os indicados a melhor treinador do ano. O profissional obteve reconhecimento internacional à frente da seleção cabo-verdiana durante a Copa do Mundo 2026.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Melhor jogador

Amad Diallo (Costa do Marfim – Manchester United)

Yoane Wissa (República Democrática do Congo – Newcastle United)

Antoine Semenyo (Gana – Manchester City)

Ismael Saibari (Marrocos – PSV Eindhoven)

Achraf Hakimi (Marrocos – PSG)

Brahim Díaz (Marrocos – Real Madrid)

Ismaïla Sarr (Senegal – Crystal Palace)

Pape Gueye (Senegal – Villarreal)

Sadio Mané (Senegal – Al-Nassr)

Teboho Mokoena (África do Sul – Mamelodi Sundowns)

Goleiro do ano

Oussama Benbot (Argélia – USM Alger)

Vozinha (Cabo Verde – Colo-Colo)

Yahia Fofana (Costa do Marfim – Çaykur Rizespor)

Lionel Mpasi (República Democrática do Congo – Le Havre)

El Mahdy Soliman (Egito – Zamalek)

Mostafa Shobeir (Egito – Al Ahly)

Ahmed Reda Tagnaouti (Marrocos – AS FAR)

Yassine Bounou (Marrocos – Al Hilal)

Édouard Mendy (Senegal – Al Ahli)