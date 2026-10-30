O ex-jogador alemão Lothar Matthäus fez duras críticas ao atacante Vinícius Junior, apontando o brasileiro como um entrave para o coletivo do Real Madrid. O ídolo germânico declarou que a equipe espanhola apresenta maior disciplina tática e espírito de união quando atua sem o camisa 7.

Críticas ao comportamento e comparação com Harry Kane

Durante declarações à imprensa alemã, Matthäus abordou a repercussão da Bola de Ouro e comemorou o fato de o brasileiro ter ficado fora dos dez primeiros colocados. Na comparação, o alemão exaltou a postura do inglês Harry Kane.

“Ele é um desordeiro. Ele é um resmungão. É assim. E ele não faz bem à equipe. Toda a sua imagem para fora. É por isso que fiquei feliz por ele não estar entre os 10 primeiros da Bola de Ouro. Porque isso também é algo que destacou ou destaca Harry Kane: que ele é alguém que para o exterior compreende tudo, dedica tempo a tudo, é um cavalheiro. E Vinícius Junior não é isso”, afirmou Matthäus à imprensa alemã.

Na sequência, o ex-capitão da seleção alemã enfatizou o impacto negativo no ambiente: “O Real Madrid tem esse problema. O problema do Real Madrid se chama Vinícius Junior. Quando ele não está presente, a equipe funciona: mais disciplinada, todos uns pelos outros, juntos. Com ele, é um ego. Um grande ego, e toda a sua linguagem corporal. E isso prejudica a equipe, prejudica também o clube”.

Rendimento da equipe e cobrança à comissão técnica

Para embasar sua análise, Matthäus citou partidas recentes do clube sem o atacante, como o clássico diante do Barcelona, além da vitória contra a Roma, e cobrou uma definição tática do técnico José Mourinho.

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“Estou curioso para ver o que o Real Madrid vai fazer com Vinícius Junior. Porque sem ele o Real funciona melhor. Esse também é o trabalho de Mourinho agora. Sim, o que faço com Vinícius agora? Ganhamos um Clássico em Barcelona novamente depois de dois ou três anos. Performamos sem o Vinícius Junior, que foi substituído, em Roma, onde eles ganharam por 4 a 3”, completou a lenda alemã.