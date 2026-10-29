Cristiano Ronaldo agradeceu os fãs de futebol que o elegeram o melhor Bola de Ouro da história, nesta quinta-feira, 28. O prêmio B.O.A.T. (Ballon d’Or of All Time ou Bola de Ouro de Todos os Tempos) foi uma votação para escolher o vencedor favorito do público da premiação realizada pela France Football.

O desempenho de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United em 2008 superou o histórico ano de 2012 de Lionel Messi, que ficou com a segunda colocação na enquete. O pódio foi completado por outra versão vitoriosa do camisa 7 português: seu desempenho de 2017 com a camisa do Real Madrid, ano em que também conquistou a Liga dos Campeões da Europa.

“Futebol pertence aos fãs! Obrigado a todos os fãs ao redor do mundo, o Bola de Ouro de Todos os Tempos também é de vocês”, afirmou o camisa 7, em seu Instagram.

A eleição digital contou com critérios específicos para a definição dos concorrentes. Apenas os dez futebolistas que conquistaram a Bola de Ouro ao menos duas vezes ao longo da carreira tiveram suas temporadas colocadas em votação aberta.

Entre os concorrentes históricos estavam Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten e o brasileiro Ronaldo Fenômeno, lembrado pela campanha decisiva da Copa do Mundo de 2002.

A organização da premiação esclareceu que o pleito foi exclusivamente uma celebração digital voltada aos torcedores, sem entrega de troféu físico oficial durante a tradicional cerimônia de gala, que foi realizada na última segunda-feira.