O Al-Nassr venceu o Neom por 1 a 0 nesta terça-feira, 20, pela 10ª rodada do Campeonato Saudita. Apesar do triunfo que manteve a equipe na disputa pelas primeiras posições da tabela, o confronto ficou marcado por erros incomuns de Cristiano Ronaldo, que desperdiçou uma cobrança de pênalti e uma finalização sem goleiro.

Pênalti para fora e oportunidade clara perdida

A primeira grande oportunidade do camisa 7 surgiu nos acréscimos da etapa inicial. Em cobrança de pênalti para abrir o placar, o atacante português bateu para fora e desperdiçou a chance de se aproximar do milésimo gol na carreira profissional.

Logo na volta do intervalo, aos três minutos do segundo tempo, Cristiano Ronaldo teve nova oportunidade. Após cobrança de falta alçada na área, Sadio Mané desviou de cabeça e encontrou o astro sozinho na pequena área, com o goleiro adversário batido no lance. Ronaldo finalizou de primeira, mas a bola subiu além da meta e passou sobre a trave.

João Félix define a vitória em finalização de média distância

Diante do placar zerado e das chances perdidas pelo atacante, o resultado positivo foi garantido por outro atleta português. Aos 16 minutos da etapa final, João Félix dominou pelo setor intermediário, arriscou a finalização de fora da área e anotou o único gol do duelo em Riad. O Al-Nassr chegou aos 22 pontos e segue na cola dos líderes Al-Qadsiah (25) e Al-Hilal (24).