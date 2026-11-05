O aguardado gol de número 1000 de Cristiano Ronaldo não será com a camisa da seleção portuguesa. O astro de 41 anos anunciou nesta quinta-feira, 5, sua aposentadoria de Portugal, em meio à confusão recente com o técnico Jorge Jesus.

CR7 deixa a seleção portuguesa como seu maior artilheiro e maior goleador por equipes nacionais na história do futebol, com 234 jogos disputados e 146 gols marcados. Antes dele, Portugal não tinha títulos. Com Cristiano, conquistou a Eurocopa de 2016 e duas Liga das Nações, de 2018/19 e 2024/25.

Com isso, é provável que o milésimo gol de Cristiano Ronaldo seja feito com a camisa de seu clube, o Al-Nassr, da Arábia Saudita. No último dia 29, Cristiano anotou um hat-trick (três gols) na vitória por 5 a 3 sobre o Al-Kholood, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita, e chegou a 985 gols na carreira. Faltam, portanto, 15 bolas na rede para alcançar a marca histórica que os brasileiros Pelé e Romário já celebraram.

Todos os gols de Cristiano Ronaldo na carreira

Sporting-POR: 5 gols em 31 jogos (0,75 gols por jogo)

Manchester United-ING: 145 gols em 346 jogos (média de 0,42 gols por jogo)

Real Madrid-ESP: 450 gols em 438 jogos (1,03 gols por jogo)

Juventus-ITA: 101 gols em 134 jogos (média de 0,75 gols por jogo)

Al-Nassr-ARA: 138 gols em 158 jogos (média de 0,86 gols por jogo)

Portugal: 146 gols em 234 partidas (média de 0,62 gols por jogo)