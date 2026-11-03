O atacante Cristiano Ronaldo decidiu não responder às recentes declarações de Erik ten Hag, seu ex-treinador no Manchester United. Questionado sobre as críticas do técnico holandês — que acusou o jogador de falta de intensidade nos treinamentos e queda de rendimento durante sua segunda passagem por Old Trafford —, o craque português minimizou o assunto e sinalizou não ter interesse em prolongar a controvérsia pública.

A postura de Ronaldo foi revelada nesta semana pelo jornalista britânico Piers Morgan durante a exibição do programa Football Uncensored. Segundo o apresentador, ao ser abordado sobre as falas do ex-comandante, o atual jogador do Al-Nassr encerrou o tema de forma breve: “Não se incomode, não vale a pena”.

O técnico afirmou que o português enfrentava dificuldades para atingir os níveis de exigência tática e física da Premier League, declarando ainda que, na sua avaliação, o atleta não manteve a mesma performance de temporadas anteriores após deixar a Juventus.

O atrito entre as partes remonta a novembro de 2022, quando Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista bombástica ao próprio Piers Morgan criticando a estrutura do Manchester United e afirmando não respeitar Ten Hag.

O episódio culminou na rescisão consensual do contrato do jogador com o clube inglês e na sua subsequente transferência para o futebol árabe em janeiro de 2023.