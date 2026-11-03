A AFC (Confederação Asiática de Futebol) anunciou, nesta terça-feira, 3, o adiamento da Copa da Ásia de 2027 devido aos recentes ataques promovidos pelo movimento rebelde houthi contra o território da Arábia Saudita, país-sede da competição.

Originalmente agendada para ocorrer entre 7 de janeiro e 5 de fevereiro de 2027, a disputa continental de seleções foi remarcada para o período de 23 de dezembro de 2027 a 21 de janeiro de 2028.

A alteração da data foi motivada pela escalada dos conflitos na região e por riscos à segurança de delegações e torcedores. No mês passado, um ataque ao aeroporto internacional de Riad deixou ao menos 12 mortos e mais de 300 feridos, registrando o episódio mais grave no país em mais de uma década.

A instabilidade persistiu até segunda-feira, 2, quando o grupo rebelde lançou drones em direção ao aeroporto de Dammam. Em comunicado oficial, o comitê organizador justificou a medida por “circunstâncias excepcionais” que inviabilizaram a execução do calendário original.

O presidente do comitê organizador local, Yasser Al-Misehal, declarou que a Arábia Saudita estava preparada para receber o evento no prazo previsto e garantiu a continuidade das obras de infraestrutura para as novas datas. A sede da Copa da Ásia integra o plano de investimentos esportivos do governo saudita, articulado pelo Fundo de Investimento Público (PIF), que visa preparar o país para a organização da Copa do Mundo de 2034.

O adiamento forçará reajustes no planejamento das 24 seleções classificadas, uma vez que técnicos como Hajime Moriyasu (Japão), Tony Popovic (Austrália) e Graham Arnold (Iraque) possuem contratos que expirariam logo após o encerramento da data original do torneio.

A crise de segurança no país também provocou o adiantamento e o cancelamento de outros eventos esportivos no território saudita, como o circuito de golfe Asian Tour, o Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano e as finais do Fifae 2026.