Em grande fase na Coreia do Sul, Matheus Oliveira foi novamente decisivo para o Anyang. No último domingo, 1º, o brasileiro deu a assistência para o gol da virada por 2 a 1 sobre o Bucheon, em casa, nos minutos finais da partida.

Com o resultado, a equipe ampliou sua sequência invicta para seis jogos e ganhou distância em relação à zona de rebaixamento. Já o camisa 7 alcançou 19 participações diretas em gols na temporada, com 12 gols e sete assistências, figurando entre os jogadores com mais contribuições na Liga.

Revelado pelo Santos, clube pelo qual se profissionalizou, Matheus construiu uma trajetória de destaque desde que chegou ao futebol sul-coreano, em 2024. Logo em sua primeira temporada, foi eleito o melhor jogador (MVP) da K League 2 e participou da campanha que garantiu o primeiro título da história do Anyang, além do acesso à elite nacional.

O meia também se tornou o maior goleador da história do clube. O bom desempenho despertou o interesse de equipes brasileiras durante a última janela de transferências, mas o jogador permaneceu na Coreia do Sul, onde segue como uma das referências ofensivas do campeonato.

Em um confronto importante na luta pela permanência na elite coreana, Anyang e Bucheon protagonizaram uma partida movimentada. Os visitantes abriram o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. Na volta do intervalo, os donos da casa buscaram o empate e pressionaram até o fim. No apagar das luzes, Matheus cobrou escanteio na medida para Kyung-won Kwon marcar de cabeça e garantir a virada.

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“Fico muito feliz por poder ajudar a equipe com gols e assistências. Tenho trabalhado bastante nas cobranças de falta e escanteio, porque acredito que a bola parada é um recurso muito importante que todo meio-campista precisa ter. Já consegui marcar de falta nesta temporada e, agora, pude contribuir com uma assistência em um momento decisivo. Foi uma vitória muito importante, conquistada com o apoio da nossa torcida. Vamos seguir trabalhando para manter essa sequência positiva até o final”, comemorou Matheus.

O Anyang volta a campo no próximo sábado (07/11), quando enfrenta o Gimcheon Sangmu fora de casa, pela 35ª rodada da Liga. No último encontro entre as equipes, o Anyang levou a melhor, e Matheus Oliveira completou a marca de 100 partidas com a camisa do clube.