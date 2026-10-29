A Primeira Divisão do Campeonato Argentino passará por uma reformulação a partir de 2027. O Comitê Executivo da Liga Profissional de Futebol (LPF), órgão vinculado à Associação do Futebol Argentino (AFA), aprovou nesta quinta-feira, 29, um novo sistema de disputa. A decisão encerra a divisão em grupos regionalizados e confirma a permanência de 30 equipes na elite nacional, sem redução de participantes.

Como funcionará o sistema de todos contra todos

Conforme informações divulgadas pela Liga Profissional, o modelo abandona as duas chaves de 15 clubes e adota a fórmula de pontos corridos em turno único. Cada equipe jogará 30 partidas ao longo do ano: 29 rodadas regulares contra todos os adversários e um confronto extra destinado exclusivamente a clássicos e rivalidades regionais, com mandos de campo invertidos.

Qual será o modelo de playoffs no Apertura e Clausura

Apesar da tabela corrida única, o calendário continuará segmentado entre dois torneios. As primeiras 15 rodadas compõem a fase classificatória do Torneio Apertura. Ao fim desse recorte, os 16 melhores colocados disputam um mata-mata eliminatório para definir o campeão do semestre.

A mesma estrutura valerá para a segunda metade do calendário, entre a 16ª e a 30ª rodada, correspondente ao Torneio Clausura. A pontuação geral acumulada ao longo das 30 jornadas seguirá determinando a classificação para os torneios continentais e premiando a regularidade anual.

Por que o River Plate votou contra o projeto

A decisão foi aprovada por ampla maioria durante reunião realizada em Puerto Madero, em Buenos Aires. O River Plate foi o único clube a votar contra a proposta, sustentando que a divisão principal deveria ser reduzida para 20 participantes. A cúpula da AFA, no entanto, descartou a diminuição imediata diante da falta de consenso e da recusa geral das agremiações em aprovar múltiplos rebaixamentos.