O volante Flávio Medeiros foi o grande nome do triunfo do Al Faisaly por 1 a 0 sobre o Abha, nesta terça-feira, 27, em partida atrasada da oitava rodada da Liga Saudita.

O brasileiro de 30 anos foi eleito o melhor em campo após marcar seu primeiro gol pelo novo clube e decidir o confronto. Com a vitória, a equipe alcançou a 14ª colocação do torneio e abriu quatro pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento.

O gol que garantiu os três pontos ao Al Faisaly saiu em um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro adversário. Em sua quinta temporada no futebol saudita, Flávio chegou ao clube após construir uma trajetória sólida de quatro anos defendendo o Al Taawoun.

Em apenas sete jogos pela nova equipe, o volante conquistou a titularidade e já começa a ganhar protagonismo no meio-campo.

“Claro que é muito especial balançar as redes e ser reconhecido como o melhor em campo, mas o mais importante foi conquistar essa vitória. Sabíamos da importância desse confronto direto, especialmente jogando fora de casa. Fomos resilientes, soubemos sofrer nos momentos certos e aproveitamos a oportunidade. Esse resultado nos dá confiança para continuar trabalhando e buscar posições mais altas na tabela”, comemorou Flávio.

O Al Faisaly volta a campo no próximo sábado, 31, novamente fora de casa, para enfrentar o Al Fayha, atual 15º colocado, em mais um duelo importante para a sequência da competição.