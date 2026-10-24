Neste sábado, 24, em seu primeiro jogo como titular do Sharjah, o lateral-direito JP Chermont teve grande atuação na vitória de 1 a 0 sobre o Al Urooba e ajudou a equipe a se classificar para as quartas de final da Copa dos Presidentes, uma das principais competições dos Emirados Árabes. Revelado pelo Santos, ele fez apenas seu segundo jogo pelo novo clube.

Na sua estreia pelo Sharjah, há duas semanas, Chermont entrou no segundo tempo da partida em que o time empatou sem gols com o Jazira Abu Dhabi, pela League Cup.

Ainda em fase de adaptação, depois de uma passagem por empréstimo pelo Coritiba, ele começa a se firmar na equipe comandada pelo técnico português José Morais.

Dono da camisa 2 neste sábado, ele viu seu companheiro Cheickna Doumbia, atacante de Mali, abrir o placar para o Sharjah logo aos 13 minuto de jogo. JP Chermont diz que a equipe soube administrar bem o resultado, ainda criou outras boas chances para ampliar, e que a classificação às quartas foi uma das metas alcançadas pelo clube na temporada.

“Primeiramente, estou muito feliz por ter iniciado a partida como titular. Que seja apenas o começo de uma caminhada de sucesso aqui. Quanto ao jogo, soubemos nos impor durante todo tempo e o placar não diz o que foi a partida. O mais importante é que avançamos na competição, o que nos dá ainda mais motivação para seguirmos fortes na nossa liga nacional”, disse.

JP Chermont se refere ao Campeonato Emiradense, em que o Sharjah se encontra em sexto lugar, com 12 pontos, mas na cola do líder Jazira Abu Dhabi, que tem 14. E o time volta a campo no próximo domingo (01/11) justamente pela principal competição o país, quando recebe o Al Nasr Dubai.