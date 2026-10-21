Presente nas tribunas da Allianz Arena para acompanhar o confronto entre Bayern de Munique e Arsenal pela Liga dos Campeões, o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, analisou as alternativas para o setor ofensivo da equipe nacional. As declarações foram concedidas à DAZN durante o intervalo da partida e repercutidas pela revista alemã Kicker.

Klopp confirmou contato direto com o jovem atacante do Club Brugge Nicolò Tresoldi, 22 anos, que possui dupla nacionalidade e também desperta o interesse da seleção italiana. O comandante destacou que o atleta tem liberdade para definir seu futuro esportivo no tempo adequado.

“Nós assistimos a tudo. Assistimos em Bruges, assistimos em Bremen. Falamos com Tresoldi – assim como com Mancini […]. Isso não é direcionado apenas ao Tresoldi: não precisamos ir atrás de ninguém. O garoto tem que tomar a decisão no momento em que puder tomá-la. Nico é um garoto ótimo, que teve um ótimo desenvolvimento e ainda tem muito potencial”, afirmou Klopp.

Fase artilheira de Niclas Füllkrug na temporada

Questionado sobre o aproveitamento de atletas experientes, Klopp usou a expressão “não somos bobos” para assegurar que a comissão técnica acompanha todos os goleadores em atividade no futebol alemão. O treinador ponderou a idade do centroavante Niclas Füllkrug, do Werder Bremen, sem descartar sua contribuição.

“Niclas Füllkrug marca um gol atrás do outro na Bundesliga, mas ele tem 33 anos. Isso não é minha culpa. A longo prazo temos que ver se isso funciona. É possível, mas primeiro estou feliz que Niclas está de volta e marcando gols”, completou.

Nas tribunas, Klopp comentou a experiência de assistir ao duelo continental como observador, definindo-se em tom descontraído como um “aprendiz” fora da área técnica. O selecionador também aproveitou a oportunidade para elogiar a organização coletiva aplicada pelo técnico do Bayern no confronto europeu.