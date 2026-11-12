Niklas Süle, com passagens marcantes pela seleção alemã, Bayern de Munique e atualmente disputando a 9ª divisão do país, falou sobre os desafios que enfrentou com o controle de peso durante sua carreira. Não conhecido exatamente pela boa forma física, o ex-jogador destacou que preferia não abdicar dos momentos de lazer em prol de uma disciplina rígida.

“Durante a minha vida profissional bebia [álcool] e comia hambúrgueres. Consumia cerveja e McDonald’s com bastante frequência. Não queria estar durante 15 anos focado só no futebol, gostava de desfrutar. A vida é curta para não fazer o que você quer”, admitiu o ex-zagueiro ao podcast “After the Final Whistle”.

Mesmo com os hábitos atípicos para um atleta profissional, Süle foi multicampeão pelo Bayern de Munique, vencendo a Champions na temporada 2019/20 e outros 13 títulos. O jogador disputou as Copas de 2018 e 2022 com a seleção alemã

Distância das redes

Além das questões ligadas à alimentação e aos cuidados com a balança, o atleta detalhou a sua escolha de se manter distante de redes sociais, como o Instagram. A decisão ocorreu de forma consciente, apesar dos impactos comerciais.

Segundo Süle, a ausência nas plataformas digitais custou contratos de patrocínio e receitas financeiras expressivas. No entanto, o jogador ressaltou que colocou a saúde mental e o bem-estar pessoal em primeiro plano, evitando comparações constantes e a superexposição do ambiente virtual.