O treinador da seleção inglesa, Thomas Tuchel, confirmou que cumprirá seu contrato e seguirá até a disputa da Eurocopa de 2028. O comandante afastou qualquer chance de rescisão antecipada neste momento e projetou voltar ao futebol de clubes quando seu trabalho na Inglaterra terminar.

Questionado se gostaria de retornar ao dia a dia de um clube quando saísse da seleção, Tuchel respondeu: “Sim, definitivamente. Sinto falta dos 50 jogos. Sinto falta daqueles dois minutos quando tudo está feito. Você vai a campo dois minutos antes do apito inicial… são os melhores dois minutos.”

“Tudo está feito e você está em um estádio lotado, as luzes estão acesas e você fica tão animado de ser parte daquilo. São, na verdade, os dois minutos em que percebo um pouco como tenho sorte e o quanto estou grato. O apito é soado e você está no túnel novamente tentando ganhar o jogo para o seu time. E você faz isso a cada quatro dias”, completou.

Isso, porém, será apenas depois da Eurocopa que o Reino Unido sediará ao lado da Irlanda. “Sem cláusula de rescisão e não há intenção (de sair). Assinei um contrato, quero ficar até a Eurocopa. Quero fazer a Eurocopa. Temos assuntos pendentes”, disse .