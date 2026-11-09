A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro) divulgou nesta segunda-feira, 9, as seleções mundiais ideais do ano de 2026. Entre os homens, a lista eleita por atletas de 73 países foi marcada pela presença de Lionel Messi, que ampliou seu recorde absoluto com a 18ª indicação, e pela ausência do atacante Harry Kane, atual vencedor da Bola de Ouro.
Aos 39 anos e atuando pelo Inter Miami, Messi volta a figurar no “World 11” pela primeira vez desde 2023, poucos meses após anunciar sua aposentadoria da seleção argentina.
A exclusão de Kane chamou a atenção no cenário internacional, visto que o capitão da seleção inglesa e atacante do Bayern de Munique conquistou o principal prêmio individual da temporada 2025/26 por seu alto desempenho ofensivo.
O ataque da seleção masculina é completado por Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid) e Lamine Yamal (Barcelona). Aos 19 anos, Yamal tornou-se o primeiro atleta a registrar duas aparições no time ideal antes de completar 20 anos. O domínio espanhol na equipe masculina contou ainda com o goleiro David Raya, o zagueiro Pau Cubarsí e o volante Rodri.
No futebol feminino, a equipe escolhida por jogadoras de 64 países também registrou recordes. A lateral-direita inglesa Lucy Bronze, do Chelsea, fez história ao alcançar sua nona indicação à seleção da FIFPro.
O time conta ainda com a presença das meio-campistas espanholas Aitana Bonmatí e Alexia Putellas — ambas tricampeãs da Bola de Ouro — e tem a atacante zambiana Barbra Banda como a única atleta fora do eixo Espanha-Inglaterra a integrar os onze nomes ideais.
Confira as seleções do FIFPro World 11 de 2026
Seleção masculina
Goleiro: David Raya (Arsenal/Espanha)
Defensores: Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marrocos) e Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)
Meio-campistas: Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Rodri (Manchester City/Barcelona/Espanha) e Vitinha (Paris Saint-Germain/Portugal)
Atacantes: Erling Haaland (Manchester City/Noruega), Kylian Mbappé (Real Madrid/França), Lionel Messi (Inter Miami/Argentina) e Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
Seleção feminina
Goleira: Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
Defensoras: Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra), Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra), Mapi León (Barcelona/London City Lionesses/Espanha) e Irene Paredes (Barcelona/Espanha)
Meio-campistas: Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha), Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses/Espanha) e Ella Toone (Manchester United/Inglaterra)
Atacantes: Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia), Claudia Pina (Barcelona/Espanha) e Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)