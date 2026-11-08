O encerramento da temporada 2026 da Chinese Super League registrou uma das reviravoltas mais impressionantes do futebol recente. O Dalian Yingbo sagrou-se campeão chinês neste domingo, 8, ao bater o Tianjin Jinmen Tiger por 3 a 1, beneficiando-se do colapso completo do líder de longa data, o Chengdu Rongcheng.

Vantagem confortável desmoronou nas rodadas finais

O Chengdu Rongcheng, sob o comando do técnico australiano John Aloisi, ocupava a liderança isolada e acumulava 12 pontos de folga a quatro rodadas do término da competição. Para levantar a taça inédita, a equipe precisava somar apenas um único ponto nas últimas quatro partidas. No entanto, o time sofreu quatro derrotas consecutivas na reta decisiva, vendo seu favoritismo absoluto desaparecer semana após semana.

Derrota na última rodada e consagração do rival

A definição do campeonato ocorreu na rodada final de maneira dramática. O Chengdu Rongcheng viajou para enfrentar o Shandong Taishan e acabou derrotado por 3 a 2. Ao mesmo tempo, em Dalian, o Dalian Yingbo bateu o Tianjin Jinmen Tiger por 3 a 1 perante mais de 60 mil torcedores, consolidando uma sequência perfeita de cinco triunfos consecutivos na reta decisiva do torneio.

Desempate no confronto direto decide a taça

Com esses resultados, Dalian Yingbo e Chengdu Rongcheng concluíram o certame igualados com 52 pontos na tabela de classificação. O regulamento da Superliga Chinesa utiliza o confronto direto como primeiro critério de desempate, quesito em que o Dalian levou vantagem por ter vencido os dois confrontos contra o rival direto ao longo da temporada, garantindo o título fundado apenas cinco anos após a criação do clube.