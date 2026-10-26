A Bola de Ouro divulga nesta segunda-feira, 26, os principais prêmios do mundo do futebol em relação à temporada 2025/26. No momento, a revista France Football e o jornal “L’Équipe” estão anunciando as posições. A cerimônia oficial começa às 17h (de Brasília).
A cerimônia acontece no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra. Esta será a 70ª edição da premiação. A cerimônia, tradicionalmente realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris, migrou homenagem ao inglês Stanley Matthews, primeiro vencedor da Bola de Ouro, em 1956.
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- 17h10 – QUEM LEVA?
Os finalistas à Bola de Ouro masculina são: Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Michael Olise, Fabián Ruiz, Rodri e Lamine Yamal.
- 17h05 – FENÔMENO IS IN THE HOUSE!
- 17h – ESTÁ CHEGANDO A HORA!
Relógio já marca horário de início da cerimônia. Grandes favoritos à premiação máxima masculina, como Harry Kane, Michael Olise e Kylian Mbappé já estão em Londres. Ousmané Dembélé, atual vencedor, e Lamine Yamal, jovem do Barcelona, também têm chances.
- 15h30 – Primeiros anúncios para melhor jogador e melhor jogada
Melhor jogador:
- 11) Bellingham – Real Madrid e Inglaterra
- 12) Cubarsí – Barcelona e Espanha
- 13) Hakimi – PSG e Marrocos
- 14) Vitinha – PSG e Portugal
- 15) Declan Rice – Arsenal e Inglaterra
- 16) Ferran Torres – PSG e Espanha
- 17) Vini Jr. – Real Madrid e Brasil
- 18) Marc Cucurella – Real Madrid e Espanha
- 19) João Neves – PSG e Portugal
- 20) Pacho – PSG e Equador
- 21) Gabriel Magalhães – Arsenal e Brasil
- 22) Lautaro Martínez – Inter de Milão e Argentina
- 23) Nuno Mendes – PSG e Portugal
- 24) Luis Díaz – Bayern de Munique e Colômbia
- 25) Marquinhos – PSG e Brasil
- 26) Upamecano – Bayern de Munique e França
- 27) Bruno Fernandes – Manchester United e Portugal
- 28) Quiñones – Al Qadsiah e México
- 29) Saliba – Arsenal e França
- 29) Sadio Mané – Al Nassr e Senegal
Melhor jogadora:
• 11) Yui Hasegawa – Manchester City e Japão
• 12) Klara Bühl – Bayern de Munique e Alemanha
• 13) Mariona Caldentey – Arsenal e Espanha
• 14) Wendie Renard – Lyon e França
• 15) Cata Coll – Barcelona e Espanha
• 16) Mapi León – London City e Espanha
• 17) Esmee Brugts – Barcelona
• 18) Barbra Banda – Orlando Pride e Zâmbia
• 19) Tessa Wullaert – Como e Bélgica
• 20) Selma Bacha – Lyon e França
• 21) Scarlett Camberos – América e México
• 22) Manaka Matsukubo – Chelsea e Japão
• 23) Momoko Tanikawa – Bayern de Munique e Japão
• 24) Kerstin Casparij – Manchester City e Holanda
• 25) Caroline Weir – Lyon e Escócia
• 26) Alex Greenwood – Manchester City e Inglaterra
• 27) Rose Ravelle – Gotham FC e EUA
• 28) Lorena – Kansas City Current e Brasil
• 28) Melvine Malard – Chelsea e França
• 28) Vivianne Miedema – Manchester City