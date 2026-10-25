Uma fase iluminada! É o que vive o atacante Evanilson na Inglaterra. Neste domingo, 25, pela Premier League, ele fechou uma vitória maiúscula de 3 a 0 do Bournemouth sobre o Manchester United, e dentro do Old Trafford.
Foi seu quarto gol nos últimos cinco jogos. Na semana passada, inclusive, ele já tinha atingido seu centésimo gol na carreira.
Rayan abriu o placar aos 38 minutos de jogo, com Tavernier ampliando aos 43′. Mas coube a Evanilson fazer o mais bonito da partida, já aos 26′ do segundo tempo.
O meia Lewis Cook fez longo lançamento na direita, o brasileiro chegou em velocidade antes do goleiro Lammens, já fora da área, deu o drible da vaca e, praticamente sem ângulo, acertou lindo chute.
“Tinha acabado de fazer um gol, mas, infelizmente, estava impedido. Mas a partida estava boa pra gente, jogamos em cima deles o tempo todo, tive uma nova chance e não desperdicei. Quando vi a bola lançada e percebi que o goleiro estava saindo da área, tive que acelerar para chegar antes dele. Consegui o drible, mas ainda faltava concluir a gol, quase sem ângulo. Graças a Deus, o chute saiu com perfeição”, vibrou Evanilson.
O Bournemouth faz uma campanha de recuperação, já que não iniciou bem sua caminhada na Premier League. Com o resultado, chega aos 9 pontos e assume o 13°lugar, com 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.
O próximo compromisso da equipe é contra o Aston Villa, quarta-feira (28/10), pela Copa da Liga Inglesa.