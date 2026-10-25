O Newcastle apostou na precisão para superar o Crystal Palace na manhã deste domingo, 25, no Selhurst Park, em Londres. Em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Inglês, os visitantes venceram por 2 a 0, punindo o volume de jogo ineficiente dos donos da casa e saltando para a parte de cima da tabela de classificação.

Eficiência cirúrgica no segundo tempo

Após um primeiro tempo sem gols, marcado apenas por cartões amarelos para Nico González e Fabian Schär do lado visitante, o Newcastle voltou do intervalo disposto a resolver a partida. Logo aos dois minutos da etapa final, William Osula abriu o placar com assistência de Jacob Murphy.

A equipe visitante chegou a balançar as redes novamente na sequência, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado aos oito minutos. A anulação não freou o ímpeto, e aos 13 minutos, Harvey Barnes ampliou a vantagem após passe de Amar Dedić, definindo o marcador.

Volume sem resultado e paredão visitante

O placar reflete a diferença de aproveitamento entre as equipes. O Crystal Palace, comandado pelo técnico Sage em um esquema 3-4-2-1, teve mais posse de bola (52%) e finalizou 17 vezes ao longo do confronto. No entanto, esbarrou na atuação do goleiro Horníček. O titular do Newcastle viu seu time ser atacado, mas trabalhou bem e registrou quatro defesas nas quatro finalizações certas dos donos da casa.

Do outro lado, o Newcastle precisou de apenas dez arremates totais; os únicos dois que foram na direção do gol defendido por Benítez terminaram no fundo das redes.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Newcastle chega a 11 pontos e assume a sétima colocação do Campeonato Inglês. Contando este jogo, a equipe do técnico Jaissle soma duas vitórias e três derrotas nas últimas cinco rodadas da competição. Já o Crystal Palace permanece estacionado nos sete pontos, ocupando o 17º lugar, com um retrospecto recente de uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco compromissos pelo torneio.

Publicidade Continua após a publicidade

O Crystal Palace volta a campo no próximo sábado, 31, quando visita o Tottenham pelo Campeonato Inglês, antes de receber o Hoffenheim no dia 5 pela Uefa Europa League. O Newcastle joga no dia 2 contra o Everton, em casa, e depois visita o Fulham no sábado, 7, ambos os duelos pela liga nacional.