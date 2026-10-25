O Bournemouth foi a Old Trafford na manhã deste domingo, 25, e venceu o Manchester United por 3 a 0, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Inglês 2026/27. Mesmo com menos posse de bola, os visitantes foram letais nas finalizações e garantiram o resultado positivo, aprofundando o mau momento da equipe mandante na tabela de classificação.
Eficiência contra o controle da bola
O Manchester United, comandado pelo técnico Carrick, entrou em campo no esquema 4-2-3-1 e manteve o controle da posse de bola durante a maior parte do confronto, registrando 62%. No entanto, a equipe não conseguiu transformar o volume de passes (611 contra 366) em vantagem no placar.
O Bournemouth, sob o comando de Rose e com a mesma formação tática, apostou na precisão. Aos 38 minutos, Rayan Vitor Simplício Rocha abriu o placar após assistência de Justin Kluivert. Pouco depois, aos 43 minutos, Marcus Tavernier ampliou a vantagem, aproveitando o passe de Adrien Truffert.
Vantagem consolidada na etapa final
O primeiro tempo também foi marcado pelo alto número de advertências para os donos da casa, que receberam quatro cartões amarelos (Andrey Santos, Ayden Heaven, Youri Tielemans e Harry Maguire), enquanto o Bournemouth levou apenas um, com Tyler Adams.
Na segunda etapa, o cenário de ineficiência ofensiva do Manchester United persistiu. Apesar de somar 14 finalizações no total contra 10 do adversário, ambos os times acertaram o alvo quatro vezes. A diferença esteve no aproveitamento: aos 71 minutos, Francisco Evanilson marcou o terceiro gol do Bournemouth, com assistência de Lewis Cook, fechando o placar em 3 a 0.
Cenário na tabela e próximos jogos
Com o resultado, o Bournemouth chega a nove pontos e ocupa a 13ª colocação no Campeonato Inglês. A equipe embala sua segunda vitória consecutiva, somando agora duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela competição. Já o Manchester United estaciona nos sete pontos, na 16ª posição, e amarga um jejum incômodo: contando este revés, são três empates e duas derrotas nas últimas cinco rodadas do torneio nacional.
O Manchester United volta a campo no sábado, 31, para enfrentar o Chelsea pelo Campeonato Inglês. No dia 3, a equipe recebe a Roma pela Uefa Champions League 2026/27. O Bournemouth também joga no sábado, 31, quando recebe o Leeds pelo torneio nacional. Na seuqência, visita o Sparta Praha no dia 5, pela Uefa Europa League 2026/27.