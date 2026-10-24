O Arsenal passou por uma transformação conceitual profunda sob o comando de Mikel Arteta. O clube londrino reduziu a dinâmica acelerada e de transições velozes para implementar um sistema centrado na posse contínua, no controle territorial e na estabilidade defensiva na Premier League.

Por que a comissão técnica decidiu mudar a postura do time?

A mudança de rumo tático foi impulsionada pelos desfechos das temporadas de 2022/23 e 2023/24. Nesses dois ciclos, a equipe londrina exibiu um futebol ofensivo de alto rendimento, mas oscilou nos momentos decisivos e terminou com o vice-campeonato inglês. A resposta da comissão técnica foi diminuir a volatilidade dos jogos, evitando trocas abertas de golpes que pudessem custar pontos preciosos na reta final da disputa nacional.

Como funciona a busca por paciência e a solidez na defesa?

A abordagem consolidada ao longo de 2024/25 passou a ser classificada por analistas como um estilo de forte controle e paciência, caracterizado pela circulação contínua da bola para desgastar o bloco de marcação adversário. Apesar de críticas quanto à menor imprevisibilidade no terço final do campo, o formato reduziu drasticamente o volume de sustos sofridos. A estrutura se sustenta na regularidade defensiva de nomes como William Saliba, Gabriel Magalhães e Ben White, protegidos pelas intervenções do goleiro David Raya.

Quais são os desafios de equilíbrio na zona intermediária?

O ajuste desse modelo impõe desafios na coordenação do meio-campo. A ocupação dos espaços durante as transições defensivas exige atenção constante para não sobrecarregar os volantes da equipe. Nesse cenário de exigência física e posicionamento rigoroso, peças versáteis como Myles Lewis-Skelly surgem como alternativas táticas para fornecer sustentação e equilíbrio ao elenco londrino.