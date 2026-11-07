O lateral-direito Ryan Augusto, de 19 anos, do Red Bull Bragantino, assumiu o topo de um levantamento mundial divulgado pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES Football Observatory). O relatório analisou o rendimento ofensivo de laterais e alas sub-20 em 52 ligas de primeira divisão ao redor do globo, ranqueando o jovem brasileiro na primeira posição com uma média de 0,32 assistências esperadas (xA) a cada 90 minutos em campo.

Destaque estatístico e protagonismo ofensivo no Brasileirão

O indicador do CIES avalia a qualidade das oportunidades de finalização geradas pelos passes de um jogador, ilustrando o impacto de Ryan na construção de jogadas desde o setor defensivo. o atleta soma 12 partidas na Série A de 2026 — oito delas entre os titulares —, registrando 28 passes decisivos e cinco grandes chances criadas. Mesmo com amostragem menor de jogos em relação a companheiros de posição no elenco, ele assumiu a liderança de passes para finalização entre os laterais-direitos do clube.

Observação do Arsenal e presença na Seleção Sub-20

A rápida ascensão do defensor atraiu o interesse do Arsenal, da Inglaterra. O clube inglês realizou contatos preliminares para acompanhar o desenvolvimento do jogador, embora nenhuma proposta formal ou tratativa avançada tenha sido aberta com o time paulista. A sondagem remete ao modelo adotado pelos Gunners em 2019 na captação precoce de Gabriel Martinelli. Paralelamente às sondagens do exterior, Ryan consolidou seu espaço na Seleção Brasileira Sub-20 sob o comando de Paulo Victor, sendo chamado para a rodada de amistosos de novembro contra o Peru.