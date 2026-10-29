O Red Bull Bragantino venceu a Chapecoense por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, 28, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileiro Série A.
Com dois gols de Wallace Yan e um de Henry Mosquera, os donos da casa confirmaram a superioridade estatística do confronto. O resultado leva a equipe paulista aos 44 pontos, na nona colocação, enquanto os catarinenses permanecem na 20ª e última posição, com 21 pontos, e podem ser matematicamente rebaixados ao final desta rodada.
Equilíbrio inicial e vantagem paulista
Os primeiros minutos de jogo foram de equilíbrio. A Chapecoense tentou assustar em investidas com Bolasie e Giovanni Augusto, que exigiram boas intervenções do goleiro Cleiton. Aos poucos, o Red Bull Bragantino cresceu na partida e passou a criar boas chances. Eduardo Sasha chegou a ter um gol anulado por impedimento após revisão do VAR e, minutos depois, parou em uma grande defesa de Anderson. A insistência dos mandantes deu resultado aos 43 minutos: Wallace Yan recebeu na frente e fez a conclusão para abrir o placar antes do intervalo.
Domínio e placar ampliado
O RB Bragantino voltou melhor para a segunda etapa e não demorou a ampliar a vantagem. Aos 51 minutos, Lucas Barbosa deu a assistência para Wallace Yan, que dominou no peito e arrematou de perna direita para fazer o segundo dele no jogo. Com a posse de bola a seu favor — que terminou em 59% no balanço final —, o time da casa passou a valorizar o resultado. A Chapecoense tentou responder com Giovanni Augusto, que invadiu a área e chutou cruzado, mas Cleiton fez a defesa.
Gol no fim e situação na tabela
Na reta final, as alterações definiram o placar definitivo. Aos 90 minutos, Jose Herrera cruzou da direita e Henry Mosquera completou para as redes, fechando a conta em 3 a 0. Apesar dos três gols sofridos, o goleiro Anderson foi bastante exigido e terminou a partida com oito defesas, reflexo das 23 finalizações do Bragantino contra nove da Chapecoense.
Contando este jogo, o Bragantino soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Já a Chapecoense amarga sua quarta derrota na mesma sequência de cinco partidas.
As duas equipes voltam a campo na próxima semana pelo Brasileiro Série A. O Red Bull Bragantino recebe o Santos na segunda-feira, 2, enquanto a Chapecoense joga em casa contra o Mirassol na terça-feira, 3.