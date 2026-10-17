O Botafogo conquistou sua primeira vitória sob o comando do técnico Tite ao superar a Chapecoense por 1 a 0, neste sábado, 17, no estádio Nilton Santos. Em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Glorioso marcou cedo com Tiquinho Soares e dominou as ações ofensivas, esbarrando em uma grande atuação do goleiro adversário para não ampliar o placar. Com o resultado, a equipe carioca sobe na tabela, enquanto os catarinenses seguem afundados na lanterna da competição.

Gol cedo e controle alvinegro

A partida começou com o Botafogo impondo seu ritmo e buscando desmontar o sistema defensivo da Chapecoense. A estratégia deu resultado logo aos sete minutos. Após receber passe de Montoro pelo lado esquerdo, Matheus Martins acertou um belo cruzamento de trivela para a área. Tiquinho Soares apareceu no momento exato para finalizar e inaugurar o marcador, fazendo a festa da torcida no Nilton Santos.

Mesmo em vantagem, o time da casa manteve o controle do jogo e trocou passes com calma. A Chapecoense tentou responder com finalizações de fora da área, como a de Túlio Eduardo, mas sem levar perigo real à meta defendida por Gabriel Batista. Nos acréscimos da primeira etapa, o Botafogo quase ampliou: Ziyech acionou Tiquinho, que cruzou para Alex Telles escorar para o meio; Montoro ficou em posição privilegiada, mas o goleiro Anderson fez uma defesa milagrosa para evitar o segundo gol.

Pressão, trave e a muralha Anderson

O cenário de domínio carioca se intensificou no segundo tempo. Os números da partida refletem a superioridade ofensiva do Botafogo, que terminou o jogo com 20 finalizações totais e 11 no alvo, contra nove chutes da Chapecoense, nenhum na direção do gol. O placar magro só se manteve graças à atuação de destaque de Anderson, que registrou 10 defesas ao longo do confronto.

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O Glorioso empilhou oportunidades desperdiçadas. Aos 34 minutos da etapa final, Cristian Medina, que havia entrado no lugar de Ziyech, recebeu livre na área e finalizou de frente para o gol, parando em mais uma grande intervenção do goleiro da Chape. Pouco depois, aos 40, Alex Telles ajeitou para a perna esquerda e cruzou na medida para Marçal, que cabeceou firme, mas viu a bola carimbar a trave. A equipe visitante ainda tentou organizar saídas em busca do empate nos minutos finais, mas esbarrou na própria dificuldade de acertar o último passe.

Situação na tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Botafogo chega aos 39 pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão. Já a Chapecoense permanece em situação delicada, estacionada no 20º e último lugar, com apenas 18 pontos conquistados.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, dia 24, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo viaja para enfrentar o Internacional, enquanto a Chapecoense recebe o Fluminense.