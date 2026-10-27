O Botafogo não terá o volante Danilo para o confronto diante do Remo, válido pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campista permaneceu no Rio de Janeiro para realizar tratamento no CT Lonier e não viajou com a delegação para Belém, onde as equipes se enfrentam no Estádio Mangueirão nesta quarta-feira, 28.

O jogador sentiu dores musculares na coxa direita durante o duelo contra o Internacional, no Estádio Beira-Rio. Na ocasião, Danilo precisou ser substituído aos 23 minutos do segundo tempo e utilizou gelo na região afetada enquanto acompanhava o restante da partida no banco de reservas.

Para evitar o agravamento da situação clínica e uma possível lesão de maior gravidade, o departamento médico alvinegro optou por preservar o meio-campista da viagem ao Pará.

Em nota oficial enviada à imprensa, o clube confirmou a ausência do atleta para o compromisso em Belém. “O atleta Danilo, com dores musculares, está fora da partida diante do Remo e trabalha no CT Lonier visando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro”, afirmou o Botafogo.

O Botafogo está em 11º lugar no Brasileirão, com 39 pontos.