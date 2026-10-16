O Botafogo está próximo de reforçar o seu meio-campo com uma das jovens promessas do futebol sul-americano.

A diretoria alvinegra avançou nas negociações para contratar Mateo Peralta, meio-campista de 20 anos que atua como camisa 10 do Danubio, do Uruguai. O clube demonstra confiança no desfecho positivo e já formalizou uma proposta de pré-contrato ao atleta. A informação foi inicialmente publicada pelo site ge.

A oferta apresentada pela equipe carioca prevê um vínculo de quatro temporadas, com a possibilidade de extensão por mais um ano. O principal entrave no momento é o contrato vigente de Peralta com o Danubio, que se encerra apenas em março de 2027.

Para evitar a espera e contar com o jogador já na reapresentação do elenco no início do ano, o Botafogo busca costurar uma composição amigável com a diretoria uruguaia.

A estratégia alvinegra consiste em oferecer uma compensação financeira simbólica pela liberação antecipada e, como contrapartida principal, ceder ao Danubio a manutenção de um percentual dos direitos econômicos do atleta.

Caso o acordo seja selado nos moldes propostos, Peralta estará liberado para vestir a camisa do Botafogo assim que a janela de transferências do futebol brasileiro for aberta, no dia 4 de janeiro.

Considerado uma joia em seu país, Mateo Peralta possui passagem pelas categorias de base da seleção uruguaia, tendo disputado o Campeonato Sul-Americano sub-20 em 2025 — edição que terminou com o título do Brasil.

Na atual temporada de 2026, o meio-campista assumiu protagonismo no Danubio, registrando 33 partidas disputadas, sete gols marcados e uma assistência, apesar da campanha irregular de sua equipe, que ocupa a 13ª colocação no Campeonato Uruguaio.