O atacante Artur tem futuro incerto no São Paulo para 2027. Embora o atleta tenha manifestado publicamente a vontade de seguir no clube após recuperar o bom rendimento esportivo, a diretoria tricolor enfrenta entraves financeiros para viabilizar a permanência em definitivo.

Cedido pelo Botafogo até o fim de dezembro, o jogador possui cláusula de compra estipulada em 6 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões). A diretoria do clube carioca indicou que não pretende reduzir a pedida nem flexibilizar as condições de pagamento.

Além da quantia necessária para a transferência definitiva, o São Paulo precisará pagar R$ 2,7 milhões à equipe carioca devido a uma cláusula contratual de metas de jogos cumprida pelo atacante. O cenário é agravado pelas eleições presidenciais marcadas para dezembro, momento em que investimentos de grande porte ficam condicionados à posse da nova diretoria em janeiro de 2027.

O ponta deve ser reserva na partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira, 4. O Majestoso começa às 21h30 (de Brasília) e terá transmissão da TV Globo, Premiere e Ge TV.