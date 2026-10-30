A torcida organizada Fúria Jovem, do Botafogo, publicou um comunicado oficial exigindo reação imediata dos jogadores e dos dirigentes do clube na reta final da temporada. A manifestação pública ocorreu após a derrota por 2 a 1 para o Remo, em Belém, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob o título “A PACIÊNCIA ACABOU!”, a organizada ressaltou a presença constante dos torcedores nos estádios e apontou incompatibilidade entre o apoio recebido e a entrega apresentada em campo. O grupo alertou sobre o risco de queda e cobrou postura condizente com a tradição do clube.

“Até quando vamos assistir a esse cenário sem respostas? Vão esperar uma tragédia esportiva acontecer para colocar os pingos nos is? É inadmissível ver um elenco que não consegue apresentar um futebol à altura da camisa que veste, tropeçando em adversários que, na teoria, estão ao seu alcance”, escreveu.

“Não adianta pagar o maior bicho da história. Não adianta manter os salários em dia. Não adianta discurso bonito e conversa sem resultado. O que exigimos é comprometimento, respeito à camisa e respostas dentro de campo”, completou.

Com o revés fora de casa, o Fogão estagnou nos 39 pontos e encerrou a rodada na 11ª colocação da Série A, mantendo vantagem de apenas cinco pontos em relação à zona de rebaixamento. Sob o comando técnico de Tite, a equipe tenta eliminar a oscilação recente para não se complicar nas cinco partidas finais do torneio.

O elenco botafoguense volta aos gramados nesta quarta-feira, 4, diante do Atlético-MG, no Estádio Nilton Santos.