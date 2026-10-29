O Remo encerrou um incômodo jejum de 14 jogos oficiais sem vitórias ao bater o Botafogo por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Mangueirão. Em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão, o Leão Azul adotou uma postura reativa, suportou a maior posse de bola dos visitantes e foi letal em suas investidas. Com o resultado, a equipe paraense ganha sobrevida na luta contra o rebaixamento, enquanto o Glorioso perde a chance de se afastar de vez da parte inferior da tabela.
Eficiência paraense e susto no travessão
A partida começou com o Remo apostando nos contra-ataques, estratégia que deu resultado logo aos oito minutos. Marcelinho cruzou pela direita, a defesa do Botafogo não conseguiu afastar e a bola sobrou para Jajá, na pequena área, empurrar para o fundo da rede. Atrás no placar, o time comandado por Tite passou a controlar a posse de bola — que chegou a 65% no total do jogo —, mas encontrava dificuldades para criar chances claras diante de um adversário bem postado. A melhor oportunidade carioca na primeira etapa veio aos 29 minutos, quando Alex Telles cruzou na medida pela esquerda e Arthur Cabral cabeceou no travessão do goleiro Marcelo Rangel. O Remo ainda assustou em um lance de Jajá para Gabriel Taliari, que parou em grande defesa de Gabriel Batista, mas a arbitragem já assinalava impedimento na origem da jogada.
Golaço amplia a vantagem e pressão no fim
Na volta para o segundo tempo, o cenário se manteve, mas o Remo voltou a castigar. Aos nove minutos da etapa final, a bola sobrou para Leonel Picco na área botafoguense, e o volante acertou um belo chute no ângulo direito para ampliar o marcador. Em desvantagem, o Botafogo se lançou de vez ao ataque e promoveu alterações, colocando nomes como Tiquinho Soares, Júnior Santos e Edenilson em campo. Aos 32 minutos, Júnior Santos, em sua primeira participação, exigiu grande defesa de Marcelo Rangel em cabeçada forte. A insistência visitante deu resultado aos 38 minutos: após cobrança de escanteio de Marçal pela esquerda e um bate-rebate na área, Edenilson diminuiu de cabeça. Nos minutos finais, o Botafogo pressionou com bolas alçadas na área, mas a defesa mandante conseguiu segurar o placar até o apito final. Com a vitória, o Remo chega a 29 pontos, mas permanece na 19ª colocação, somando agora uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da competição. Já o Botafogo estaciona nos 39 pontos, no 11º lugar. Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Atlético-MG na quarta-feira (04/11), enquanto o Remo visita o Palmeiras na quinta-feira (05/11).