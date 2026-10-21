O Internacional contou com novidades importantes na reapresentação desta quarta-feira, 21, no CT Parque Gigante. O zagueiro Guillermo Maripán e o goleiro Anthoni participaram dos trabalhos com o restante do elenco e aumentaram as alternativas para a comissão técnica de Eduardo Baptista visando o confronto diante do Botafogo, sábado, 24, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A reincorporação da dupla ocorre em momento crucial, visto que a equipe tenta deixar a 17ª colocação da tabela — onde soma 32 pontos — enquanto lida com quatro ausências confirmadas por suspensão.

Retornos no sistema defensivo e novidade na criação

A presença de Maripán surge como alternativa direta para a vaga de Gabriel Mercado, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O defensor chileno não atua desde 19 de setembro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a derrota para o São Paulo, e busca fazer sua estreia sob o comando de Eduardo Baptista. Na meta, Anthoni voltou aos trabalhos após ser desfalque contra o Mirassol por um quadro febril decorrente de um abscesso no joelho. Ele disputa a titularidade com o jovem Kauan Jesus, já que o goleiro Matheus Cunha cumpre suspensão após ser expulso na última rodada.

O setor ofensivo também recebe acréscimo técnico com a recuperação de Alan Patrick. O camisa 10 treinou normalmente pelo terceiro dia consecutivo após se recuperar de um desconforto muscular na coxa esquerda e deve retomar a função de articulador central da equipe titular.

Peças de reposição e opções para a escalação

Além de Mercado e Matheus Cunha, o treinador colorado não terá o volante Villagra e o atacante Vitinho, ambos suspensos pelo terceiro amarelo. Para suprir a vaga no meio-campo, Bruno Henrique surge como o principal cotado na função ao lado de Thiago Maia, tendo Ronaldo e Paulinho como concorrentes. Já no ataque, a vaga aberta pela ausência de Vitinho pode ser ocupada por Carbonero ou por uma dobra na ala esquerda com a manutenção de Matheus Bahia e o adiantamento de Bernabei.

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Com mais dois dias de atividades programados para quinta e sexta-feira, a provável formação do Internacional tem: Anthoni (Kauan Jesus); Bruno Gomes, Maripán (Victor Gabriel) e Juninho; Braian Aguirre, Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero (Matheus Bahia) e Alerrandro.