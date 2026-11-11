O Botafogo recebeu uma proposta oficial de compra do Rodina, da Rússia, pelo atacante Jeffinho. A oferta apresentada pela equipe de Moscou é de 1,8 milhão de euros, cerca de R$ 11 milhões na cotação atualizada.

Quais são os detalhes da proposta russa?

A investida do clube russo mira a aquisição definitiva dos direitos do atacante. A diretoria alvinegra avalia os valores propostos e as condições contratuais antes de dar uma resposta formal à agremiação do leste europeu. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal ge.

Em 2026, Jeffinho atuou por empréstimo ao Liaoning Tieren. A equipe chinesa possui prioridade para exercer a compra em definitivo do atleta, porém o contrato em vigor não contém cláusula com obrigação de compra.

Como foi a passagem do atacante pelo futebol chinês?

Durante o período no exterior, Jeffinho foi o principal nome ofensivo da equipe asiática, acumulando 12 gols na temporada na China e mantendo regularidade técnica como titular.

De férias no Brasil após o encerramento das competições na Ásia, o atacante aguarda o desfecho das negociações entre os clubes para saber se retornará ao exterior ou se seguirá outros rumos no mercado.