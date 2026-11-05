O Botafogo conquistou um resultado fundamental na briga contra o rebaixamento ao derrotar o Atlético-MG por 1 a 0, na noite de quinta-feira, 5, pelo Brasileirão. O gol da vitória alvinegra no Estádio Nilton Santos foi anotado pelo meio-campista Edenílson, ainda na etapa inicial da partida, assegurando um respiro na tabela de classificação.

O que disse o treinador sobre a cobrança?

Em entrevista coletiva após o apito final, o técnico Tite comentou abertamente sobre o cenário de pressão externa e analisou a sua relação com os torcedores do Botafogo.

“Eu sei que não sou o técnico ideal para muitos botafoguenses, assim como não era na Seleção, no Grêmio, no Corinthians. Eu sei. Mas é colocar o clube acima às vezes”, afirmou o treinador.

O treinador elogiou muitos atletas após a vitória diante do Galo e destacou que seu objetivo é ter o máximo de atletas em bom rendimento à disposição para a reta final do Brasileirão. Tite ainda ressaltou a responsabilidade de representar o clube neste momento.

“Primeiro que o Botafogo vai estar sempre querendo evoluir, pela história que ele tem, e eu sei disso. Por isso que é pesado estar técnico do Botafogo. A responsabilidade é muito grande, o orgulho da mesma forma. Eu entendo quando vocês colocam que tal jogador tem uma qualidade técnica maior… Eu entendo isso tudo. Mas eu quero mostrar a ideia que eu tenho, que é um conjunto de atletas disponíveis para o Botafogo. E daqui a pouco a oportunidade, o treinamento, o desempenho em campo, as situações, as necessidades, a característica do jogo”, disse.

Qual a situação na reta final do torneio?

O triunfo contra o time mineiro, que escalou uma formação alternativa, fez a equipe do Rio de Janeiro alcançar a marca de 42 pontos no Brasileirão. O Botafogo tem cinco pontos de vantagem para o Corinthians, que abre a zona do rebaixamento por 37 pontos.