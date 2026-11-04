O Botafogo finalizou a preparação para enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira, 4, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e tem caráter decisivo para o alvinegro, que precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Quais são os retornos confirmados na equipe

O técnico Tite promove algumas alterações no sistema ofensivo, como a volta do atacante Tiquinho Soares ao comando de ataque da equipe alvinegra, assumindo a vaga ocupada por Arthur Cabral. O centroavante havia perdido a titularidade no duelo contra o Remo.

Outra novidade entre os relacionados é o meio-campista Álvaro Montoro. O atleta volta a ficar à disposição da comissão técnica após cumprir suspensão automática na rodada anterior da competição nacional.

Quem desfalca o time e as opções no setor defensivo

Por outro lado, o volante Danilo segue como provável desfalque devido a dores musculares na coxa. No setor defensivo, Lucas Monzón surge com chances reais de iniciar a partida como titular na lateral esquerda, na vaga de Marçal.

O adversário mineiro optou por preservar jogadores titulares no confronto do Rio de Janeiro em razão da sequência decisiva na Copa do Brasil contra o Grêmio. Por isso, deve ir a campo com escalação alternativa.